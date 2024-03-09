В Харькове нашли растяжку в водостоке: полиция показала видео обезвреживания

"Подарки" от россиян - на кольцевой в Харькове нашли растяжку. Взрывную ловушку враг оставил в водостоке. Ее сделали на основе ручной гранаты Ф-1", - пояснил Болвинов.

По его словам, правоохранители регулярно находят подобные "сюрпризы".

Напомним, в прошлом году мы писали, что в Буче гражданский обнаружил российскую растяжку у себя в гараже. Тогда он в первый раз вернулся домой с начала введения военного положения в стране.

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