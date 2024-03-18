Российской техники становится меньше. "Армия дронов" уничтожила почти 90 танков за две недели

"Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений дронов за две недели", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.

Фото: Инфографика (t.me/zedigital)

"Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше", - написал Федоров.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.

Также стало известно, что за минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.