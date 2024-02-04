Гуменюк рассказала, как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке"
После уничтожения по меньшей мере трех самолетов во время удара по аэродрому "Бельбек" 31 января, оккупанты пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. При этом, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но ВСУ стараются "это максимально выровнять".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Очевидно они пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолеты, - ред.) снова", - констатировала она.
В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".
"В частности и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную нашу работу по уничтожению их беспилотников, то есть они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия", - констатировала спикер.
Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов
31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".
При этом, первоначально анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.
2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.
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