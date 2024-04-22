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В Воронеже мощный пожар на машиностроительном заводе (видео)

Понедельник 22 апреля 2024 10:00
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В Воронеже мощный пожар на машиностроительном заводе (видео) Фото: в российском Воронеже мощный пожар на машиностроительном заводе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Воронеже Российской Федерации произошел сильный пожар на заводе "Эникмаш-В". Площадь огня составляет 3 тысячи кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "112".

Как сообщает канал, пока информации о пострадавших нет.

В то же время, Mash утверждает, что площадь пожара якобы составляет 100 кв.м, а 3 тысячи кв. м - это площадь цеха, где произошло возгорание. В частности, канал сообщает о двух пострадавших.

Согласно данным российского МЧС, на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Также отдельные СМИ утверждают, что пожар произошел именно на электрохимическом заводе "Элмаш". Между тем МЧС России не уточняет эту информацию также.

Что известно о "Эникмаш-В"

Завод "Эникмаш-В" был основан еще в 1955 году. Сейчас он развивает разработки технологии горячей объемной штамповки. В частности на нем изготавливают различное оборудование для работы с металлами, отдельные узлы и детали.

Пожары в России

Последние месяцы пожары на российских заводах или другой инфраструктуре врага становятся все более привычным явлением, как пример:

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