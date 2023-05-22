В российском Воронеже пылает склад пластиковых изделий

В Воронеже (РФ) произошел крупный пожар на складе пластиковых изделий. Площадь возгорания составила 250 метров квадратных. На месте работают пожарные расчеты, а над складом в небо поднимается густой черный столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и ГУ МЧС в Воронежском регионе.

Склад, где произошел пожар, расположен на улице Цимлянской. По данным российского Главного управления МЧС, пожар удалось локализовать в 22:30 по местному времени.

На данный момент информации о пострадавших нет, добавили МЧСники.

Так как здание склада стоит отдельно, угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия работало 8 единиц техники и около трех десятков пожарных. Тушение продолжается.

Также в сети было опубликовано видео сегодняшнего пожара в Воронеже.

Видео: в Воронеже (РФ) вечером 22 мая произошел пожар на складе пластиковых изделий

Пожары в Воронеже и России

Отметим, что этой весной в РФ в разных областях участились случаи пожаров, а также взрывов. Что касается самого Воронежа, то в апреле тут прогремел взрыв недалеко от авиационного завода, а позже местные жители сообщили о масштабном пожаре у реки Дон. К слову, в начале мая россияне заявили, что якобы обнаружили неизвестный беспилотник в Воронежской области.

Сегодня, 22 мая, в Москве загорелся военкомат, и на место отправили 15 машин МЧС для тушения. Перед этим в Подмосковье в апреле в поселке Нахабино раздался громкий взрыв на складе с запчастями, и после этого вспыхнул масштабный пожар.

8 мая в селе Новощербаки Новосибирской области РФ вспыхнул пожар, который полностью уничтожил населенный пункт. Местные жители говорили, что причина возгорания - лесной пожар, подошедший к селу.

Добавим, что в конце апреля в РФ полностью сгорел большой населенный пункт Сосьва на Урале, в котором проживало около 7 тысяч человек. Там пожар уничтожил 108 домов. Ближайшие села тоже сильно пострадали.

В начале мая в Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтебазе - это произошло в поселке Волна, который находится неподалеку от "Крымского моста".

Напомним, что число диверсий в самой России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли всего за 13 дней последнего весеннего месяца. При этом, по данным ЦНС, сами оккупанты планируют ряд диверсий - для этого на границу с Украиной со стороны Курской области уже привезли элитных ГРУровцев.