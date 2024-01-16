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В российском Воронеже была слышна серия взрывов, в многоэтажке возник пожар

Вторник 16 января 2024 01:57
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В российском Воронеже была слышна серия взрывов, в многоэтажке возник пожар Фото: в российском Воронеже была слышна серия мощных взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Воронеже прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью, 16 января, сообщают о работе неопознанных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.

Сообщается, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, в нем возник пожар. К нему выехали экстренные службы.

Местные жители в пабликах сообщают, что от громких звуков тряслись окна в рамах. Всего было слышно от 5 до 9 взрывов. Также сообщается о ярких вспышках в небе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Взрывы в Воронежской области РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Воронежской области и соседних регионах РФ регулярно звучат взрывы.

Так, 2 января в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. Позже Минобороны России заявило, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса". Тогда в ведомстве заявили, что пострадавших нет.

Напомним, Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.

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