ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В селе под Воронежем "прилетом" российской ракеты снесло пол-улицы (фото, видео)

Россия, Вторник 02 января 2024 10:24
UA EN RU
В селе под Воронежем "прилетом" российской ракеты снесло пол-улицы (фото, видео) Фото: в РФ сообщают о "прилете" в селе под Воронежем (t.me/bazabazon)
Автор: Наталия Гурковская

В России сообщают о "прилете" в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"В селе Петропавловка Воронежской области в результате сильного взрыва повреждена целая улица", - говорится в сообщении.

Местные жители делятся видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете", который случился около 9:00 часов утра.

"Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - на данный момент не сообщается. Официальных комментариев пока не было", - уточняет Baza.

Взорвался российский боеприпас

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев, как пишет Baza, сообщил, что в Петропавловке взорвался российский боеприпас. При этом, что именно это был за боеприпас, не сообщается.

"Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях", - заявил он.

Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка якобы перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

Где находится село Петропавловка РФ?

Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.

В селе под Воронежем &quot;прилетом&quot; российской ракеты снесло пол-улицы (фото, видео)

Обстрел Украины 2 января

Российские войска рано утром 2 января запустили по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы". Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи Воронежская область
NEWS
Украина под массированной атакой: что известно сейчас
Украина под массированной атакой: что известно сейчас
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году