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В российском Владивостоке вспыхнул масштабный пожар на складе (видео)

Фото: в российском Владивостоке вспыхнул масштабный пожар на складе (t.me/vdvok)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Владивостоке сегодня, 17 декабря произошел масштабный пожар на складе. Площадь которой быстро выросла с одной до двух тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал.

"Серьезный пожар тушат во Владивостоке сотрудники МЧС. Вечером 17 декабря на улице Карьерной вспыхнули торговые склады", - пишут местные издания.

Указано, что на этот момент пожар удалось локализовать, но для полной ликвидации на место прибывают новые расчеты. В соцсетях уже появились кадры пожара.

Предварительно пострадавших в результате инцидента нет. Российские СМИ предполагают, что пожар возник на складе кондитерской фабрики "Яшкино".

Напомним, недавно мы писали о пожаре на российском нефтекомбинате в Восточной Сибири.

Ранее стало известно о пожаре в торговом центре в Подмосковье.

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