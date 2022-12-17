В российском Владивостоке вспыхнул масштабный пожар на складе (видео)

"Серьезный пожар тушат во Владивостоке сотрудники МЧС. Вечером 17 декабря на улице Карьерной вспыхнули торговые склады", - пишут местные издания.

Указано, что на этот момент пожар удалось локализовать, но для полной ликвидации на место прибывают новые расчеты. В соцсетях уже появились кадры пожара.

Предварительно пострадавших в результате инцидента нет. Российские СМИ предполагают, что пожар возник на складе кондитерской фабрики "Яшкино".

Напомним, недавно мы писали о пожаре на российском нефтекомбинате в Восточной Сибири.

Ранее стало известно о пожаре в торговом центре в Подмосковье.

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