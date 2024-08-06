В российском Усинске прогремел взрыв на НПЗ, жалуются на сильный пожар

Согласно данным Telegram-канал, в результате пожара всех сотрудников эвакуировали. К месту событий едут пожарные.

Причины взрыва и пожара неизвестны.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Взрывы на российских НПЗ

С начала текущего года Украина активно атакует дронами российскую энергетическую инфраструктуру с целью подрыва экономики России и способности финансировать военную машину.

В конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

В качестве примера, дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея в ночь на 20 июня. Также еще один нефтеобъект горел в Ростовской области в ночь на 18 июня. Согласно данным источника РБК-Украина, это также была спецоперация СБУ.