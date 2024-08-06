RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Усинске прогремел взрыв на НПЗ, жалуются на сильный пожар

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Усинске Российской Федерации произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии "Транснефти". Все сотрудники были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Согласно данным Telegram-канал, в результате пожара всех сотрудников эвакуировали. К месту событий едут пожарные.

Причины взрыва и пожара неизвестны.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Взрывы на российских НПЗ

С начала текущего года Украина активно атакует дронами российскую энергетическую инфраструктуру с целью подрыва экономики России и способности финансировать военную машину.

В конце июня президент Владимир Зеленский рассказал, что беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

В качестве примера, дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея в ночь на 20 июня. Также еще один нефтеобъект горел в Ростовской области в ночь на 18 июня. Согласно данным источника РБК-Украина, это также была спецоперация СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗ