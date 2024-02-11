В российском Тольятти загорелся гостиничный комплекс, есть пострадавшие

Огонь охватил 880 м2. На месте работают 105 пожарных и 29 единиц техники.

В результате пожара пострадали два человека. До прибытия пожарных, из гостиницы самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что из здания эвакуированы 20 человек - все они были участниками фестиваля "Жигулевская миля". Пожар быстро распространялся, поскольку в охваченном огнем здании большое количество деревянных конструкций.

Позже в МЧС РФ сообщили, что спасатели локализовали пожар.

Пожары в России

В последнее время в разных городах Российской Федерации происходят пожары на различных объектах как от прилета ударных дронов-камикадзе, так и по непонятным причинам.

Так, 9 февраля произошел пожар в жилом доме в Москве. Площадь возгорания составляла более 4 тысяч квадратных метров.

Также мы писали, что 8 февраля произошел взрыв на газопроводе в Пермском крае. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

А 7 февраля в Белгороде вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".

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