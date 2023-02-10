В российском СИЗО скончался еще один украинский политзаключенный

Сегодня, 9 февраля, в следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался крымчанин Джемиль Гафаров, незаконно осужденный Россией на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".
"Я позвонила по телефону в СИЗО, мне сообщили, что он умер. Сказали, что его сегодня заберут в морг", - сообщила адвокат Лиля Гемеджи.
60-летний Гафаров нуждался в диализе почек и несколько раз заявлял в суде, что не может не только готовиться к процессам, но и находиться на них.
Почти 4 года Джемиль Гафаров находился в неволе и нуждался в лечении, ведь уже в 2019 году, когда в доме Гафарова провели обыск, а его арестовали, было известно о том, что у него хронические болезни. В суде неоднократно были предъявлены документы, подтверждающие его инвалидность – у него хроническая почечная недостаточность и связанные с этим болезни сердца.
Несмотря на многочисленные запросы председательствующего и прокуратуры относительно необходимого в срочном порядке медицинского обследования, ему отказывали в госпитализации. Опанасенко потребовал специальных документов о плохом самочувствии Гафарова. Но чтобы их получить, мужчине нужно было пройти для начала медосмотр специалистов. Из-за долгих юридических исков запрос Джемиля Гафарова удовлетворили и поместили в МОТБ-19, но должной медицинской помощи он в больнице не получил.
Напомним, в прошлом месяце в российском суде в Ростове-на-Дону объявили так называемые "приговоры" пяти фигурантам дела крымских мусульман. Они получили 65 лет заключения на всех. Среди них был и Гафаров.
До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова несколько раз призвала отпустить из-под стражи украинского политзаключенного Джемиль Гафарова, ведь у крымского татарина было критическое состояние здоровья.
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