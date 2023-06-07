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В российском Шебекино произошел сильный пожар в промзоне (видео)

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Среда 07 июня 2023 17:39
В российском Шебекино произошел сильный пожар в промзоне (видео) Фото: в российском Шебекино произошел сильный пожар в промзоне (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

В городе Шебекино Белгородской области произошел сильный пожар. Он возник в промышленной зоне якобы после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Гладков заявил, что Шебекино якобы накрыли из РСЗО "Град". По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, там возник пожар. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города.

Впрочем, пострадавших после происшествия нет.

Между тем местные Telegram-каналы сообщают о едком дыме в воздухе. Жителям советуют меньше находиться на улице и закрыть окна.

Отметим, что с утра уже сообщали о "прилетах" в Шебекино, после которых весь город оказался в дыму.

Ситуация в Белгородской области

В конце мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" заявили, что хотят освободить Россию от путинского режима.

4 июня бойцы вошли в пригород Шебекино и взяли в плен несколько военных регулярной армии. Повстанцы позвали на переговоры Гладкова, но он не пришел.

Кроме того, в украинской разведке заявили, что Украина готова рассмотреть обращение граждан об эвакуации из Белгородской области.

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Белгородская область Пожар Российская Федерация
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