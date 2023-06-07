В российском Шебекино произошел сильный пожар в промзоне (видео)

В городе Шебекино Белгородской области произошел сильный пожар. Он возник в промышленной зоне якобы после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова .

Гладков заявил, что Шебекино якобы накрыли из РСЗО "Град". По его словам, более 40 снарядов попали на территорию промзоны, там возник пожар. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города.

Впрочем, пострадавших после происшествия нет.

Между тем местные Telegram-каналы сообщают о едком дыме в воздухе. Жителям советуют меньше находиться на улице и закрыть окна.

Отметим, что с утра уже сообщали о "прилетах" в Шебекино, после которых весь город оказался в дыму.

Ситуация в Белгородской области

В конце мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" заявили, что хотят освободить Россию от путинского режима.

4 июня бойцы вошли в пригород Шебекино и взяли в плен несколько военных регулярной армии. Повстанцы позвали на переговоры Гладкова, но он не пришел.

Кроме того, в украинской разведке заявили, что Украина готова рассмотреть обращение граждан об эвакуации из Белгородской области.

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