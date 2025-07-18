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В российском Ростове пылает воинская часть: видео

Иллюстративное фото: в российском Ростове горела воинская часть (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел на территории воинской части в российском Ростове-на-Дону.

Как сообщает РБК-Украина, видео с пожаром было опубликовано в Telegram-канале ASTRA.

Местные заявляют, что пожар произошел на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы в Ростове. Однако официальной информации пока нет.

В то же время ASTRA пишет, что на улице Красноармейская, 97 действительно находится в/ч 74330.

Ранее мы писали, что украинские защитники несколько недель назад нанесли удары по ряду объектов на территории России. Среди целей ВСУ был пороховой завод в Тамбовской области.

 

Также мы писали, что в ночь на 17 июля в Московской области были слышны звуки взрывов. Тогда в регионе тоже фиксировали неизвестные дроны, которые летели на Москву. На фоне атаки россияне утверждали, что в деревне Алабушево якобы возникли перебои со светом.

А неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиназот" в Тульской области.

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Российская ФедерацияРостов-на-Дону