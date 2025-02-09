Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина (видео)

Китайское судно "Анг Янг-2" потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно "Анг Янг-2" получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа. По информации россиян, сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.



МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина. Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.