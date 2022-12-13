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В российском плену остается 26 полицейских, 5 из них - из "Азовстали"

Фото: глава Нацполиции Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

В российском плену находились 219 работников Национальной полиции, большинство из них уже вернулись домой. В настоящее время у захватчиков остается 26 действующих полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Нацполиции Игоря Клименко в интервью РБК-Украина.

По его словам, некоторые сотрудники полиции защищали завод "Азовсталь" в Мариполе.

"Мы были на связи, пока еще можно было эту связь устраивать, с нашими работниками, которые находятся на "Азовстале". И когда уже десять наших полицейских освободили из плена, то вся полиция выдохнула. Но еще у нас есть 5 человек, которые находятся в плену, мы надеемся на скорейшее их возвращение домой", - сказал Клименко.

Напомним, 21 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" какое-то время будут в Турции.

Кроме того, командиры "Азова" рассказали, где их держали до освобождения из российского плена.

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