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В российском Питере пылает комбинат (видео)

Фото: в российском Питере горит комбинат (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в российском Санкт-Петербурге в субботу, 2 сентября. Там загорелся комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Мощный пожар вспыхнул на одном из российских хладокомбинатов в Питере. Огонь охватил 1400 квадратных метров площади.

Как отмечают российские СМИ, пожару присвоили второй ранг сложности. На месте инцидента работают МЧСники.

При этом на опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно масштабен. Огромный стоп черного дыма виден в разных районах города.

 

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно мощный лесной пожар вспыхнул на российском курорте Геленджик в Краснодарском крае РФ. Там находится так называемый "дворец" российского диктатора Владимира Путина.

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