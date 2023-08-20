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В Бурятии прорвало дамбу, движение поездов приостановили

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Бурятия, Воскресенье 20 августа 2023 12:57
В Бурятии прорвало дамбу, движение поездов приостановили Фото: в Бурятии прорвало дамбу (t.me/alexeytsydenov)
Автор: Наталья Юрченко

В Бурятии на далеком востоке России прорвало дамбу. Вода размыла дороги и железнодорожные пути, движение поездов приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

В Северо-Байкальском районе Бурятии река Холодная вышла из берегов и частично разрушила плотину. Вода размыла железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ), поэтому поезда временно не ходят.

Как сообщил глава региона Алексей Цыденов, из-за разрушения дамбы подмыты 200 метров железнодорожного полотна и повреждены 10 опор контактной сети.

"Еще неделя БАМ будет стоять. Убытки экономики страны от простоя грузов будут исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги", - заявил чиновник.

При этом глава Бурятии уверяет, что населенные пункты из-за наводнения якобы пока не пострадали.

Напомним, около недели назад Приморский край РФ накрыли мощные ливни. Из-за осадков прорвало дамбу в Уссурийске, из-за этого город подтопил.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

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