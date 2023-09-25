Взрывы в Курске. В ГУР рассказали о "прилете" в здание МВД, - источники
Этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Стало известно, что в результате новой "бавовны" есть попадание в местное здание МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
"Новая серия взрывов произошла под утро. Попадание в здание МВД", - говорится в сообщении.
Как отметил источник, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.
Джерело РБК-Україна в #ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС в російському місті #Курськ. https://t.co/PX7ciwvVmE pic.twitter.com/JW7mRS247d— РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 25, 2023
Взрывы в Курске
Напомним, что под утро в российском городе Курск сообщали о взрывах якобы из-за налета дронов.
Впоследствии местные власти сообщили, что в Центральном округе города из-за "атаки украинских БПЛА" якобы есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания.
Также выбиты стекла в многоквартирном доме. Традиционно, россияне отчитываются, что "ПВО сработала", а "пострадавших нет".
Местный губернатор утверждает, что один БПЛА упал в Курском районе. Там были выбиты оконные стекла в частном доме.
Атака на Курск продолжается
Напомним, что вчера в Курске тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города.
Также под атаку дрона попал нефтеперерабатывающий завод у местного аэродрома.
Традиционно, россияне утверждают, что "атаки отбиты". При этом мэр Курска Игорь Куцак отменил праздничный салют ко Дню города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .