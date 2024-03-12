В российском Иваново разбился Ил-76

Обновлено 12:47. В Минобороны подтвердили падение Ил-76

Мол, произошел пожар одного из двигателей во время взлета самолета и он потерпел крушение в Ивановской области во время взлета для выполнения планового полета.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров).

До этого росСМИ называли цифру в 12 человек и сообщали, что все пассажиры погибли.

А Telegram-канал BAZA опубликовал видео, на котором у Ил-76 во время полета отваливается двигатель.

Фото: в России упал очередной Ил-76 (росСМИ)

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Так, в российских пабликах активно распространяется видео горящего самолета в воздухе. Вероятно, у него загорелся двигатель. Утверждается, что речь может идти о военно-транспортном самолете россиян Ил-76.

Очевидцы сообщают, что кадры сняты с Иваново, а падение самолета произошло на аэродроме "Северный", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Так как оттуда зафиксирован густой столб дыма.

По информации некоторых российских Телеграм-каналов, самолет шел на посадку, а на его борту находились 12 человек. Издание Shot, без ссылки на источник, называет это "аварийной посадкой". Утверждается, что экипаж отвел горящее судно от жилых домов.

Ил-76

Ил-76 - это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Эти воздушные суда используются Россией для опрокидывания как личного состава, так и тяжелой техники.

Согласно открытым источникам, этот самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысяч км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

Напомним, что 24 января в Белгородской области также упал военно-транспортный самолет россиян Ил-76. Российская сторона утверждает, что на нем якобы были украинские военнопленные, но Украина эти заявления не подтверждает, поскольку РФ не предоставила никаких доказательств того, что это произошло.

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