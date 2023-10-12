В российском Белгороде раздались взрывы, возник пожар (видео)

Гладков сообщил о гибели двух человек после падения беспилотника.

"Два человека погибли при падении беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок", - сообщил губернатор.

По словам, Министерства обороны России, беспилотник был украинским. ВСУ инцидент не комментировали.

"Около 23.50 мск 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью", - заявили в министерстве.

Губернатора Белгородской области сообщил, что беспилотник сбили, но обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание.

"Cистема ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. ", - написано в сообщении.

Позже появилось видео последствий обстрела.

Белгород находится в 30 км от границ Украины.

Фото: местоположение Белгорода (deepstatemap.live)

Обстрелы Российской Федерации

Неделю назад жители Белгорода жаловались на обстрел беспилотниками. Жители слышали взрыв, в сети появилось видео обстрела.

До этого в Брянской области местные слышали взрывы, после которого часть поселка осталась без света. Минимум было четыре взрыва.

За день до атаки на Брянскую область, в небе увидели беспилотник и якобы "сбили ПВО". Во всем традиционно обвинили Украину.