В российском Белгороде снова взрывы: жалуются на атаку дронов
Ночью 5 октября в российском Белгороде раздались громкие взрывы - местные власти жалуются на атаку беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По его словам, российское ПВО якобы сбило над городом и областью шесть БпЛА.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли", - сообщил Гладков.
В то же время, в местных телеграмм-каналах публикуют видео взрыва и его последствия.
Взрывы на территории России
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.
Так, 30 сентября в поселке Погар Брянской области РФ раздавались взрывы, в населенном пункте частично исчезло электроснабжение.
Кроме того, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.
А вчера взрывы раздавались в Белгороде и Брянске, там местные СМИ сообщали об атаке ударных дронов.
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