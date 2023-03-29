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В российском Белгороде заявляют об очередной "атаке дронов" на газопровод

Фото: россияне заявляют об "атаке дрона" в Белгороде (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском городе Белгород заявили об "атаке дронов". Беспилотник якобы атаковал газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

РосСМИ утверждают, что инцидент произошло вечером 27 марта, а дрон запустили из Волчанска Харьковской области, который находится в 7 километрах от границы с Россией.

По словам россиян, дрон был снаряжен самодельным взрывным устройством. Беспилотник якобы атаковал газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде.

"Обломками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод. Пострадавших нет", - заявляют россияне.

Напомним, недавно Россия заявила об "атаке дронов" на нефтепровод "Дружба" в Брянской области.

Также россияне утверждали, что нашли взрывчатку у нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

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