RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО, - РосСМИ

Фото: в российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Белгороде, около 11 утра, прогремели около 16 взрывов. Говорят, что работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Московский Комсомолец"

Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

Некоторые из взрывов были очень громкими.

Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.

Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, в Белгороде после "прилета" на местной нефтебазе вспыхнул пожар. Также недавно в городе начался пожар на местной подстанции, в результате которой в городе исчез свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация