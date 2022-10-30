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Под российским Белгородом после взрывов исчез свет

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Россия, Воскресенье 30 октября 2022 19:37
Под российским Белгородом после взрывов исчез свет Фото: под Белгородом после взрывов исчез свет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В российской деревне Никольское Белгородской области слышали взрывы, после чего там исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Сначала в одном из пабликов сообщили, что примерно в 18:10 неподалеку от Белгорода услышали взрывы.

"Взрывы в Белгородском районе ~20-30 минут назад. Скорее всего, работа ПВО, но возможны и прилеты", - написали там.

Позже стало известно, что в селе Никольское исчез свет, также там виднеется столп дыма.Под российским Белгородом после взрывов исчез свет

Напомним, что 25 октября также раздавались взрывы в Белгородской области . Тогда о громких хлопках сообщили в Шебекино, Грайвороне и Стройеле.

Следует отметить, что Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

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