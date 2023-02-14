В российском Байконуре жителей подкупают на войну за 3,5 тысяч долларов

В Байконуре, который вместе с одноименным космодромом россияне арендуют у Казахстана, власти обещают местным жителям 3,5 тысяч долларов за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " постановление " местной администрации.

Лицам, которые решили "добровольно" принять участие в войне против Украины обещают зачислить на счет в российском банке единовременную выплату в размере 3,5 тысяч долларов (260 тысяч рублей).

Напомним, ранее в ГУР отмечали, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше истощит ее. Поскольку страна-агрессор столкнется с теми проблемами, которые у нее были и во время предыдущих волн.

Согласно данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации в РФ попытаются призвать 500 тысяч россиян.

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