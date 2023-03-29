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В российском Батайске под Ростовом паникуют из-за "громкого звука"

Фото: в российском Батайске под Ростовом паникуют из-за "громкого звука" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 марта, в российском Батайске Ростовской области местные жители пожаловались на "громкий звук". Горожан просят соблюдать спокойствие и заявляют об отсутствии каких-либо ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы местной администрации Романа Волошина в Telegram.

"В Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины возникновения звука выясняем", - написал он.

Как сообщалось, во временно оккупированном Севастополе 28 марта раздавались громкие взрывы. Так называемая "власть" объяснила происшедшее якобы "тренировкой противовоздушной обороны".

Кроме того, в Белгородской области РФ 28 марта утро началось "тревожно". Местным жителям поступали уведомления об обстреле одного из поселков.

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