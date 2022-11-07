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Из российского плена вернули уже 30 защитников Змеиного, - омбудсмен

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 17:44
Из российского плена вернули уже 30 защитников Змеиного, - омбудсмен Фото: из плена вернули уже 30 защитников Змеиного (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из российского плена вернули уже 30 легендарных защитников острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что во время встречи с родственниками военнопленных с острова Змеиный, представители разных ведомств сообщили об успехах в освобождении защитников.

"Во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена!" – написал Лубинец.

Он также отметил, что воины из Змеиного стали легендой этой войны, ведь приняли бой тогда, когда многие были дезориентированы.

Напомним, 29 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинца, в том числе, и одного моряка с острова Змеиный.

А 3 ноября в результате очередного обмена пленными между Украиной и Россиейдомой вернулись 107 украинцев.

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