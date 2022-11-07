Из российского плена вернули уже 30 защитников Змеиного, - омбудсмен

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что во время встречи с родственниками военнопленных с острова Змеиный, представители разных ведомств сообщили об успехах в освобождении защитников.

"Во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена!" – написал Лубинец.

Он также отметил, что воины из Змеиного стали легендой этой войны, ведь приняли бой тогда, когда многие были дезориентированы.