Из российского плена вернули уже 30 защитников Змеиного, - омбудсмен
Из российского плена вернули уже 30 легендарных защитников острова Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Он отметил, что во время встречи с родственниками военнопленных с острова Змеиный, представители разных ведомств сообщили об успехах в освобождении защитников.
"Во время эмоционального общения представители разных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена!" – написал Лубинец.
Он также отметил, что воины из Змеиного стали легендой этой войны, ведь приняли бой тогда, когда многие были дезориентированы.
Напомним, 29 октября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 52 украинца, в том числе, и одного моряка с острова Змеиный.
А 3 ноября в результате очередного обмена пленными между Украиной и Россиейдомой вернулись 107 украинцев.