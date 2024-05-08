Государства ЕС обсудят ограничения на торговлю газом с Россией в рамках нового пакета санкций

Послы 27 стран-членов ЕС во время встречи обсудят предложение нового пакета санкций против России. Основное внимание будет уделено ограничению доходов Москвы от поставки сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечают в издании, Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС перестали реэкспортировать российский СПГ.

Отмечается, что если государства Евросоюза согласуют предложение комиссии, то впервые Брюссель выступит против мощного газового сектора России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Детали возможных изменений в реэкспорте

Как отмечают в издании, хотя ЕС и запретил импорт российского угля и морской сырой нефти, комиссия не предлагает прямого запрета на импорт российского СПГ, который члены ЕС все еще покупают в больших количествах.

Комиссия планирует принимать меры против так называемой перевалки СПГ через порты ЕС.

В частности, это может повлиять на российский завод по производству сжиженного природного газа на Ямале, который полагается на ледокольные танкеры для добычи топлива. Затем российский СПГ разгружается в портах ЕС, откуда он отправляется дальше в другие страны мира.

Также новые санкции запретят фирмам ЕС инвестировать в будущие СПГ-проекты в России, что ограничит возможности сектора расширяться и тем самым ограничит доходы России.