У российского "Газпрома" рекордные убытки за 25 лет, - британская разведка
Российский "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. При этом Кремль намерен еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.
В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку примерно в 629 млрд рублей (6,9 млрд долларов). Война России против Украины и ухудшение отношений с Западом ограничили деятельность "Газпрома".
В разведке считают, что доходы российской компании будут уменьшаться к 2030 году из-за переориентации экспорта с европейских рынков. "Газпром" смог переориентировать часть своего экспорта на альтернативные рынки. Но это всего от 5% до 10% потерянных европейских продаж в 2023 году.
По мнению разведчиков, продажи "Газпрома" могут увеличиться за счет строительства новой инфраструктуры, например, газопровода "Сила Сибири 2".
В 2023 году "Газпром" уплатил российскому бюджету 28 млрд долларов - это 9% от общих доходов бюджета РФ.
"Российское правительство планирует еще больше увеличить налоговую нагрузку на "Газпром" в 2024 году, что, вероятно, способствовало решению "Газпрома" сократить свои инвестиции на 2024 год примерно на 15%", - говорится в сводке.
Санкции против России
Следует отметить, что страны-партнеры Украины после начала полномасштабного вторжения ввели и усилили санкции против России.
В частности, США и Канада расширили санкции против путинского режима. Европейский союз ввел более десяти пакетов санкций. По данным СМИ, в новом пакете санкций ЕС может ввести ограничения по торговле газом с Россией.
Добавим, что с начала полномасштабной войны в Украине зависимость Европы от российского газа значительно уменьшилась.
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