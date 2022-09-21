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Российской СМИ разоблачили Шойгу во лжи о потерях российской армии в Украине

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Данные об убитых на войне военных РФ из сообщения министра обороны Сергея Шойгу меньше количества похороненных военнослужащих, о которых известно из открытых источников в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали интервью министра обороны Сергея Шойгу. Впервые с марта он раскрыл данные о потерях: по его словам, за время вторжения в Украину погибли 5937 военнослужащих.

Это количество меньше подсчета погибших, по скольку уже к началу сентября были известны имена 6219 погибших, а к сегодняшнему дню их количество превысило 6,6 тысячи.

Журналисты ведут свой подсчет по публичным сообщениям о гибели человека - посты в соцсетях от родственников, мемориальные доски в школах, сообщения местных властей и прочее.

"Такую оценку можно назвать минимальной, далеко не о каждой смерти становится известно публично", - говорится в сообщении.

Напомним, чтосегодня Шойгу назвал потери РФ в войне и нафантазировал об украинских.

Также Генштаб сообщил, что ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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