Российский ВПК разбирает на запчасти холодильники - Британия в ООН

В результате полномасштабного вторжения в Украину, экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций. Оборонный комплекс государства-агрессора настолько обеднел, что приходится просить оружие у других диктаторских режимов вроде Северной Кореи.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Он напомнил, что Россия потеряла более половины территорий, которые захватила с февраля 2022 года, и пятую часть своего Черноморского флота.

"Сейчас российская оборонная промышленность разбирает на запчасти холодильники. Она заказывает оружие у КНДР, нарушая многочисленные резолюции, принятые в этом зале, по указанию российского министра иностранных дел. Покупая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета Безопасности", - отметил Кариуки.

Он также напомнил, что в то время, как на прошлой неделе представители Украины, Великобритании и около 80 других стран посещали Всемирный экономический форум в Давосе, заместитель председателя Совета национальной безопасности России заявил, что мир невозможен, пока существует независимое государство Украина.

"Это не мир. Это подчинение, которое угрожает самому существованию Украины как государства и открывает новую эру глобальной нестабильности. Вот почему Великобритания будет продолжать пополнять систему противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь ей защитить свое гражданское население от жестоких атак. Безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности", - сказал постпред Великобритании при ООН.

Помощь Украине от Великобритании

В понедельник, 22 января, президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ряд вопросов, в частности помощь Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности.

Британия стала первой страной, которая подписала с Украиной подобный документ. Стартовали переговоры по аналогичным соглашениям с Румынией, Польшей и США.

20 декабря состоялся второй раунд переговоров касательно гарантий безопасности между Украиной и Британией.

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