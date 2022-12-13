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Вратарь "Оттавы" с дуэтом коллег оккупировал топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Оттава, Вторник 13 декабря 2022 12:34
Вратарь "Оттавы" с дуэтом коллег оккупировал топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Кэмерон Тэлбот оформил первый в сезоне шатаут (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер "Оттавы Сенаторз" Кэмерон Тэлбот стал лучшим игроком очередного игрового дня регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

35-летний вратарь сохранил свои ворота на замке в домашнем противостоянии с "Анахаймом" (3:0). Опытный канадец сделал 32 сэйва и оформил первый в кампании 2022/23 шатаут.

Уверенная игра Тэлбота вдохновила партнеров по команде на голы. В первом периоде счет с передачи Зайцева открыл Келли. А дальше дубль оформил Дебринкет. Американский нападающий дважды реализовал большинство "сенаторов".

Чемпион мира-2016 Тэлбот, ранее защищавший цвета "Рейнджерс", "Эдмонтона", "Филадельфии", "Калгари" и "Миннесоты", проводит первый сезон в составе "Оттавы". Шатаут в ночь на вторник – в общей сложности 28-й в карьере голкипера. Рекордсменом НХЛ остается Мартин Бродо (125 "сухих" матчей).

Дополнили тройку звезд вечера еще два вратаря. Джордан Биннингтон совершил 25 сэйвов в составе "Сент-Луиса" и помог одолеть "Нэшвилл" в овертайме (1:0). В свою очередь голкипер "Монреаля" Джейк Аллен парировал 34 удара в победном матче против "Калгари" (2:1 ОТ).

К слову, накануне финн Рантанен попал вверх подборки звезд с хет-триком против "Сент-Луиса".

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