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Аналитики ISW объяснили, почему Путин сделал заявление об окончании мобилизации в РФ "через 2 недели"

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Суббота 15 октября 2022 04:31
Аналитики ISW объяснили, почему Путин сделал заявление об окончании мобилизации в РФ "через 2 недели" Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 14 октября диктатор заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".

В то же время, в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал о переносе обычного осеннего призыва в РФ с 1 октября на 1 ноября.

Он сделал это, потому что "частичная" мобилизация облагает налогом бюрократию российских военных комиссариатов, контролирующих полугодовой цикл призыва.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва", - пояснили специалисты.

В Институте изучения войны также рассказали, что президент России приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч человек.

Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России.

Позже стало известно, что мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты.

В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных.

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