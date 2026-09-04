Удар по зданию СБУ в центре Киева - серьезная эскалация: Сибига обратился к партнерам

Детали атаки и угроза наследию ЮНЕСКО

Глава МИД подчеркнул, что эта атака является серьезной эскалацией со стороны Москвы, которая произошла непосредственно во время новых попыток возобновить мирный процесс.

Это в очередной раз демонстрирует реальное неприятие дипломатии со стороны России.

Кроме того, под угрозой оказался Софийский собор - объект всемирного наследия Юнеско, расположенный рядом с местом удара.

Реакция Украины и призыв к партнерам

В этой связи Украина призывает международных партнеров действовать решительно - однозначно осудить очередной акт агрессии РФ и усилить давление на режим российского диктатора Путина.

"Мы также призываем ЮНЕСКО отреагировать решительно и активизировать усилия по защите наследия, которое находится под угрозой в Украине", - подчеркнул Сибига.