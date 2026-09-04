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Удар по зданию СБУ в центре Киева - серьезная эскалация: Сибига обратился к партнерам

17:50 04.09.2026 Пт
2 мин
Какую реакцию от мира теперь требует Украина?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)

Атака России на здание Службы безопасности Украины - серьезная эскалация войны и свидетельствует о полном отказе Москвы от дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети X.

Детали атаки и угроза наследию ЮНЕСКО

Глава МИД подчеркнул, что эта атака является серьезной эскалацией со стороны Москвы, которая произошла непосредственно во время новых попыток возобновить мирный процесс.

Это в очередной раз демонстрирует реальное неприятие дипломатии со стороны России.

Кроме того, под угрозой оказался Софийский собор - объект всемирного наследия Юнеско, расположенный рядом с местом удара.

Реакция Украины и призыв к партнерам

В этой связи Украина призывает международных партнеров действовать решительно - однозначно осудить очередной акт агрессии РФ и усилить давление на режим российского диктатора Путина.

"Мы также призываем ЮНЕСКО отреагировать решительно и активизировать усилия по защите наследия, которое находится под угрозой в Украине", - подчеркнул Сибига.

Удар РФ по зданию СБУ в Киеве

Напомним, россияне сегодня, 4 сентября, ударили по зданию СБУ в центре Киева. По данным СМИ, вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя Службы безопасности Украины Александра Поклада.

На очередную наглую обстрел столицы уже отреагировал президент Владимир Зеленский, приказав предоставить "адекватно и ощутимо" ответ на вражеский удар.

В результате атаки на здание СБУ ранены, а также повреждения гражданской инфраструктуры рядом. В момент российского удара в центре города находилось большое количество мирных людей.

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