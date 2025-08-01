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Российский удар по Киеву был одним из наиболее жестоких, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия в ночь на 31 июля нанесла один из самых жестоких ударов по Киеву. В многоэтажку было прямое попадание ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 1 августа, на месте удара по жилому дому в Киеве завершили поисковые работы. 

Он напомнил, что в результате атаки на жилой дом погибли 28 человек. Среди них - пятеро детей - 2007-го, 2011-го, 2014-го, 2018-го и даже 2022-го года рождения. 

"Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. 159 человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", - подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что много кто в мире поддержал Украину и осудил российских террор. При этом давно есть предложения о прекращении огня со стороны Украины и США. Об этом уже неоднократно говорили россиянам. 

"Каждый раз оттуда только попытка выиграть еще время для войны, еще время для террора. Иначе Россия не работает, и очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, сильных санкций - и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, наполняющая российский бюджет, должна быть мишенью для мира", - подчеркнул президент. 

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля оккупанты атаковали Киев не только ракетами, но и дронами.

В Святошинском районе в результате ракетного удара был разрушен подъезд многоэтажки.

Как объяснил министр внутренних дел Игорь Клименко, погибли 28 человек, поскольку взрывная волна была настолько сильной, что этажи сложились.

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