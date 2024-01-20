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В российской Туле прозвучали взрывы

Фото: в российской Туле прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российской Туле, что в 180 км от Москвы, прозвучали взрывы сегодня вечером, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Тула. Происшествия".

Вскоре в Министерстве обороны РФ заявили, что над городом силы ПВО якобы отразили атаку неизвестного беспилотника. О последствиях взрыва, который был виден из разных районов города, не сообщается.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений от взрывов нет.

Атаки дронов на Тулу

В последние недели снова участилось количество атак неопознанных дронов по территории РФ. Взрывы звучат в различных областях РФ.

В российской Туле взрывы в последний раз звучали 26 ноября 2023 года. Тогда россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что в ту ночь средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

 

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