В российской Туле прозвучали взрывы

В российской Туле, что в 180 км от Москвы, прозвучали взрывы сегодня вечером, 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Тула. Происшествия".
Вскоре в Министерстве обороны РФ заявили, что над городом силы ПВО якобы отразили атаку неизвестного беспилотника. О последствиях взрыва, который был виден из разных районов города, не сообщается.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений от взрывов нет.
Атаки дронов на Тулу
В последние недели снова участилось количество атак неопознанных дронов по территории РФ. Взрывы звучат в различных областях РФ.
В российской Туле взрывы в последний раз звучали 26 ноября 2023 года. Тогда россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что в ту ночь средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.
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