Российский террор угрожает не только Украине: в МИД отреагировали на падение ракеты в Молдове

Падение российской ракеты в Молдове

Как отмечают молдавские СМИ, ракета упала возле города Бричаны, который находится на границе с Черновицкой областью, после чего ее обнаружил патруль пограничной полиции.

"На месте происшествия ожидается выезд специализированных служб МВД, ГСЧС и взрывотехников", - написала пресс-служба МВД.

Реакция МИД

"Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", - пишет Николенко.

Спикер МИД призвал партнеров Украины как можно скорее предоставить ВСУ современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые помогут нашим воинам спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру страны и сделают невозможными ракетные обстрелы России в целом.