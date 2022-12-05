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Российский террор угрожает не только Украине: в МИД отреагировали на падение ракеты в Молдове

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Молдове, во время вражеских обстрелов по территории Украины, упала российская ракета. Подобные случаи подтверждают факт того, что террор России является угрозой безопасности не только нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Падение российской ракеты в Молдове

Как отмечают молдавские СМИ, ракета упала возле города Бричаны, который находится на границе с Черновицкой областью, после чего ее обнаружил патруль пограничной полиции.

"На месте происшествия ожидается выезд специализированных служб МВД, ГСЧС и взрывотехников", - написала пресс-служба МВД.

Реакция МИД

"Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", - пишет Николенко.

Спикер МИД призвал партнеров Украины как можно скорее предоставить ВСУ современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые помогут нашим воинам спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру страны и сделают невозможными ракетные обстрелы России в целом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как во время последнего массированного обстрела России по Украине, на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли двое гражданских.

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