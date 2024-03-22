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Российский террор возможен, потому что Украине не хватает ПВО, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российский террор сейчас возможен только потому, что Украина не имеет достаточного количества современных систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Ключевой вопрос - это ПВО. Физическая защита объектов и восстановление после ударов - это то, что зависит от людей здесь, в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "Шахедов" - это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Каждый день - наша коммуникация по этому поводу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина использует каждый день, чтобы убедить партнеров в необходимости, а главное - возможности полной защиты украинского неба.

"Российский террор сейчас возможен лишь потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО, то есть, по-честному, - достаточно политической воли, чтобы их предоставить. Все партнеры знают, что именно нужно и кто именно может принять действительно спасительные решения", - подчеркнул Зеленский.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общей сложности враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно:

  • 55 "Шахедов";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийПВО