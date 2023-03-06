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Российский солдат "случайно" выстрелил из РПГ под Ростовом, обломки упали в жилой массив

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Россия, Понедельник 06 марта 2023 11:24
Российский солдат "случайно" выстрелил из РПГ под Ростовом, обломки упали в жилой массив Фото: российский солдат "случайно" выстрелил из РПГ под Ростовом, обломки упали в жилой массив (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российский военный "случайно" выстрелил из РПГ. Обломки снаряда упали в жилой массив в Гуково Ростовской области. В Минобороны РФ до сих пор умалчивают причины инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, на днях жители российского города Гуково (Ростовская область) слышали взрывы, вскоре обломки неизвестного снаряда обнаружили в жилом массиве города. Оказалось, что причиной ЧС стала ошибка одного из российских военных.

"Солдат, личность которого нам выяснить не удалось, находясь в пункте временной дислокации, совершил неконтролируемый выстрел из РПГ-22, что и послужило причиной вышеуказанного взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом, глава Гуково Евгений Гриненко назвал упавшие объекты 4 марта "осколками неизвестного происхождения" и попросил жителей "не верить слухам и не поддаваться панике".

"Спустя 2 дня причину случившегося так и не назвали", - отмечают в Telegram-канале.

Как сообщалось, 6 марта в российской Курской области местные власти заявили о якобы "обстреле" приграничной территории в Хомутовском районе. При этом село Искра уже без света.

Также сегодня в Новом Осколе Белгородской области сегодня утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

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