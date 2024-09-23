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Российский "Шахед" снова пролетал возле Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом"

Понедельник 23 сентября 2024 16:59
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Российский "Шахед" снова пролетал возле Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом" Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного дрона "Шахед" рядом с промышленной площадкой Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на выходную траекторию", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, "сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор".

В компании добавили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и информирование отечественных и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Российские дроны летают у украинских АЭС

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.

В частности, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

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