Російський "Шахед" знову пролітав біля Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"
Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного дрона "Шахед" поруч з промисловим майданчиком Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" нагадали, що це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, "свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор".
У компанії додали, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", - наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.
Російські дрони літають біля українських АЕС
Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу для всієї Європи.
Зокрема, нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.
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