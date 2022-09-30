Российские власти подняли курс рубля до максимума с 2014 года перед заявлением Путина

Курс российского рубля вырос до максимума за восемь лет по отношению к евро в пятницу, 30 сентября. Рубль прибавил 6,5% и торговался на уровне 51,87 - самого высокого уровня с середины октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рубль также вырос на 4,8% по отношению к доллару на отметке 54,44, достигнув самой сильной точки с 1 июля.

Рубль поддерживается контролем за движением капитала и падением импорта, поскольку западные санкции были введены после вторжения России в Украину, и компании массово ушли с рынка. Геополитические риски также остаются повышенными, поскольку в ближайшее время ожидаются новые санкции США и ЕС.

По словам аналитиков, угроза санкций заставила некоторых инвесторов сократить свои долларовые активы, опасаясь, что ограничения могут парализовать российскую торговлю долларом.

"Помимо влияния на торговый баланс, мы отмечаем ситуацию с усилением санкционных ожиданий. Компании могут ускорить продажу иностранной валюты со своих зарубежных счетов",- говорится в заметке "Открытие Research".

Геополитическое давление привело к тому, что индекс Московской биржи 26 сентября упал до самого низкого уровня с 24 февраля - дня, когда Россия вторглась в Украину. Сегодня индекс Московской биржи в рублях вырос на 0,3% до 1 959,4 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 5,5% до 1131,6 пунктов.