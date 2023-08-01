Цена российской нефти превысила потолок "Большой семерки" в 60 долларов

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в июле 2023 года составила 64,37 долларов, что на 18% ниже, чем в июле прошлого года (92,15 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минфина РФ .

Таким образом, цена российской нефти впервые превысила ценовой потолок стран "Большой семерки", введенный в декабре прошлого года.

При этом средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 года сложилась в размере 53,94 за баррель, что почти на 35% меньше, чем в январе-июле 2022 года (83,27 за баррель).

Ценовой потолок

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита.

Ограничение всегда преследовало две цели: сокращение доходов России от экспорта нефти и обеспечение того, чтобы нефть продолжала поступать на мировые рынки.

Администрация президента США Джо Байдена готова расширить контакты с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров и напомнить о необходимости соблюдать ценовой потолок на российскую нефть.