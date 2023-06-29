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Российский рубль из-за бунта Пригожина обвалился до минимума с марта 2022 года

Фото: Бунт Пригожина привел к падению рубля до минимума с марта 2022 года (sputnik.by)
Автор: Александр Белоус

Российский рубль 29 июня упал по отношению к доллару до 15-месячного минимума из-за опасений внутриполитического риска после подавленного мятежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рубль достиг уровня 87,47, самой слабой точки с 29 марта 2022 года. Он упал на 0,7% до 94,94 по отношению к евро и на 0,8% по отношению к юаню до 11,98.

Контроль над капиталом помог оградить рубль от геополитики за 16 месяцев, прошедших с тех пор, как Россия вторглась в Украину, но поход Евгения Пригожина на Москву отразился на рынках и оставил вопросы о власти президента Владимира Путина.

Рубль потерял ключевой фактор поддержки 28 июня так как налоговый период в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют выручку в иностранной валюте для выполнения местных обязательств, прошел.

"Как мы и ожидали, рубль упал в конце налогового периода довольно резко, примерно на 1,5%, - говорится в заметке Алор Брокер. - Мы ожидаем, что ослабление национальной валюты продолжится, примерно до 89-90 по отношению к доллару".

Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, подешевела на 0,4% до 73,74 доллара за баррель.

Бунт Пригожина

Главарь наемников группы "Вагнера" начал военный мятеж вечером 23 июня. Он быстро захватил Ростов-на-Дону и двинулся на Москву. Кремлевская власть бежала днем 24 июня. В разгар мятежа Пригожина российские банки подняли курс доллара до 100 рублей и выше. Однако вечером Пригожин неожиданно прекратил мятеж, заявив, что отводит войска от Москвы.

Бунт Пригожина сильно ослабил московскую власть, показав ее неспособность контролировать ситуацию в стране.

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