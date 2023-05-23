Российский премьер приехал в Китай с подсанкционными бизнесменами

Мишустин прибыл в Шанхай выступит на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, а затем отправится в Пекин, чтобы встретиться с китайскими лидерами. Он также встретится с бывшим президентом Бразилии Дилмой Руссефф, которая сейчас возглавляет Новый банк развития в Шанхае.

В форуме примут участие Мишустин и вице-премьер Александр Новак. Также приглашены Андрей Гурьев и Андрей Мельниченко (удобрения), Дмитрий Пумпянский и Алексей Мордашов ("Северсталь"). Неясно, сколько бизнес-магнатов, которые попали под санкции США и их союзников, будут присутствовать лично, хотя их компании могут быть представлены.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил на прошлой неделе, что планирует посетить форум и обсудит вопросы, в том числе поставки озимой пшеницы и мяса в Китай.

Ожидается, что Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в Пекине и обсудит вопросы сотрудничества в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Пекин не присоединился к санкциям, введенным США после вторжения президента России Владимира Путина в Украину, и с тех пор двусторонняя торговля процветала. Сотрудничество между двумя странами демонстрирует "сильную устойчивость, достаточный потенциал и широкое пространство", заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на очередном брифинге в пятницу.

Си Цзиньпин посетил Москву в марте, подтвердив свою дружбу с Путиным всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в военных преступлениях. В ходе трехдневного визита он пригласил Мишустина посетить Китай "как можно скорее", чтобы укрепить связи с Ли Цяном

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пекина Чэнь Вэньцин, который также входит в состав Политбюро Коммунистической партии, состоящего из 24 членов, также находится с визитом в России с 21 по 28 мая для участия в совещаниях по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности

Напомним, экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, в то время как вторая по величине экономика мира импортировала нефти, газа и других товаров на 9,6 млрд долларов.