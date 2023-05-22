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Китай отказался покупать у России зерно, - Bloomberg

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Пекин, Понедельник 22 мая 2023 13:36
Китай отказался покупать у России зерно, - Bloomberg Фото: Китай не покупает зерно в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай отказался покупать российское зерно, несмотря на то, что страна может стать крупнейшим покупателем основных продуктов питания в этом сезоне, а Россия - крупнейшим экспортером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Китай закупает много пшеницы, при этом общий объем импорта вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом и составил около 6 млн тонн за первые четыре месяца года. Из них на Россию пришлось совсем немного - 30 тысяч тонн.

Китай отказался покупать у России зерно, - Bloomberg

Хотя в прошлом году Пекин заявил, что разрешит импорт из всех уголков России, торговле мешает множество проблем, включая фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

Пшеница является исключением из торговли между Китаем и Россией. Закупки Пекином электроэнергии и алюминия резко выросли, поскольку санкции сократили поставки на Запад.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, будущее поставок пшеницы и мяса, вероятно, будет включено в повестку дня, когда российские правительственные чиновники и руководители примут участие в бизнес-форуме в Китае на этой неделе.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин возглавит правительственную делегацию в Китай для участия в бизнес-форуме вместе с бизнесменами, находящимися под санкциями.

Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, в то время как вторая по величине экономика мира импортировала нефти, газа и других товаров на 9,6 млрд долларов.

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