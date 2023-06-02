Российский порт Тамань прекратит экспорт сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников, - СМИ

В последние недели Россия неоднократно подвергалась нападениям, пережив крупное трансграничное вторжение и атаки беспилотников, в том числе на Москву, нефтеперерабатывающие заводы на юге страны и склад топлива возле стратегического моста, связывающего материковую часть России со временно оккупированным Крымом.

Железнодорожные операторы в России и Казахстане уже заявили о планах ограничить грузоперевозки в направлении Тамани, на которую приходится около 7,5% всего российского экспорта СУГ.

"Таман приостанавливает перевалку СУГ, поскольку это опасно после всех этих атак (беспилотников) - газы очень взрывоопасны", - сказал один из источников издания.

Источники не уточнили, когда порт прекратит перевалку СУГ, сказав, что сначала будут отгружены имеющиеся запасы.

Взрывы в России

В последнее время в РФ все чаще заявляют о возрастающем количестве взрывов и нарушений воздушного пространства со стороны беспилотников, которые несанкционированно проникают на территорию России. Эти инциденты наиболее часто происходят в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Например, только сегодня ночью в российском Курске прозвучали взрывы, а власти заявили о сбитии беспилотников.

А вчера в Белгороде на проезжую часть якобы упал дрон. После инцидента полиция перекрыла одну из улиц города.

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