Российский политолог рассказал, на какие части делится общество РФ в поддержке войны

По мнению Преображенского, активное ядро поддержки войны составляют около 15-17% населения России. В разное время оно то сужалось, то росло - в зависимости от ситуации на фронте.

Категорически не поддерживают войну около 15%, часть из них уехала за границу. "Соответственно, за счет этого, эта группа вначале снизилась и тоже к 2023 году, она уменьшилась максимум до 10%. А потом произошло расширение за счет тех, у кого снялись психологические барьеры, когда война пришла к ним в дом. Это могут быть жены мобилизованных или какие-то родственники убитых, мобилизованных или пришедших в Украину наемниками российской армии. Те, кто видят гробы, идущие с войны", - отмечает политолог.

Среди противников войны есть молодежь, которая понимает, что их будущее в России будет больше похоже на будни жизни в Северной Корее, если страна и дальше пойдет по этому пути. Не поддерживают вторжение и более мелкие группы населения.

"Например, региональные элиты, которые выстраивали свою карьеру, совершенно исходя из других данных, абсолютно коррупционные, совершенно никакие не демократические, но при этом считавшие, что вот они нормально живут, они деньги вкачивают куда-нибудь во Францию или в Англию, где-то там учатся, и все у них хорошо. А тут вдруг их лишили всей стратегии выживания", - говорит Преображенский.

Инертные россияне, никак не относящиеся к войне, составляют около 70% населения. Они безразличные сами по себе. Для тех, кто извне, эти россияне поддерживают войну, потому что не выступают против. А на их уровне, когда перед ними встает выбор, они очень часто делают его в пользу мелкого зла, лишь бы не поставить себя под угрозу. "Это тот самый условный учитель, который начнет читать курс "Разговоров о важном", - говорит политолог.

При этом они понимают, что происходит, и осознают, что Россия напала на Украину. Но на своем уровне они ничего с этим делать не собираются.