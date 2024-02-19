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СМИ пишут об убийстве в Испании пилота РФ, угнавшего Ми-8 для Украины. Это может быть фейк

Понедельник 19 февраля 2024 17:12
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СМИ пишут об убийстве в Испании пилота РФ, угнавшего Ми-8 для Украины. Это может быть фейк Фото: российский летчик Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 в Украину, якобы был убит. Его тело "нашли в Испании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Corrispondente.

По информации издания, Кузьминова якобы убили 12 выстрелами, когда он находился в муниципалитете Вильяхойоса во вторник, 13 февраля.

Затем российского летчика "сбил автомобиль", добавляют журналисты.

У пилота, который перешел на сторону Украины, якобы нашли 100 тысяч евро.

Стоит заметить, что испанские правоохранители и другие официальные источники пока не подтверждают факт смерти Кузьминова.

Обновлено 17:29

Информацию о "смерти Кузьминова" впервые обнародовал проект Eureka News в Twitter, со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии. Там предполагали, что "операцию могли организовать украинские спецслужбы".

СМИ имеет только аккаунт в Twitter и Telegram-канал. Сам пост оценили только четыре человека, несмотря на то, что всего у проекта 24 тысячи подписчиков.

Также такие слухи активно распространяют российские пропагандистские медиа, в частности ТАСС. Они ссылаются на испанские СМИ, в том числе ABC и Levante-EMV, которые 14 февраля обнародовали информацию о "смерти в Испании 33-летнего украинца".

Возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет.

Спецоперация "Синица"

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Позже стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию, в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.

Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, которые находились в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Угнанный вертолет передали украинским защитникам.

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