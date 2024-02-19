ЗМІ пишуть про вбивство в Іспанії пілота РФ, який викрав Мі-8 для України. Це може бути фейк

Російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, нібито було вбито. Його тіло "знайшли в Іспанії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Corrispondente .

За інформацією видання, Кузьмінова нібито вбили 12 пострілами, коли він перебував у муніципалітеті Вільяхойоса у вівторок, 13 лютого.

Потім російського льотчика "збив автомобіль", додають журналісти.

У пілота, який перейшов на бік України, нібито знайшли 100 тисяч євро.

Варто зауважити, що іспанські правоохоронці та інші офіційні джерела поки що не підтверджують факт смерті Кузьмінова.

Оновлено 17:29

Інформацію про "смерть Кузьмінова" вперше оприлюднив проект Eureka News у Twitter, з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії. Там припускали, що "операцію могли організувати українські спецслужби".

ЗМІ має лише обліковий запис у Twitter і Telegram-канал. Сам пост оцінили лише чотири особи, незважаючи на те, що всього у проекту 24 тисячі підписників.

Також такі чутки активно розповсюджують російські пропагандистські медіа, зокрема ТАСС. Вони посилаються на іспанські ЗМІ, в тому числі ABC та Levante-EMV, які 14 лютого оприлюднили інформацію про "смерть в Іспанії 33-річного українця".

Вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років.

Спецоперація "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.